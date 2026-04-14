Milano
17:35
48.176
+1,36%
Nasdaq
20:43
25.747
+1,43%
Dow Jones
20:43
48.492
+0,57%
Londra
17:35
10.609
+0,25%
Francoforte
17:35
24.044
+1,27%
Martedì 14 Aprile 2026, ore 21.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: calo per Paccar
New York: calo per Paccar
Migliori e peggiori
,
In breve
14 aprile 2026 - 20.00
Si muove verso il basso il
produttore di trattori
, con una flessione del 2,05%.
Condividi
Leggi anche
New York: performance negativa per Paccar
New York: calo per Kraft Heinz
New York: Constellation Energy in forte calo
New York: calo per Netflix
Titoli e Indici
Paccar
-1,77%
Altre notizie
New York: netto calo registrato da Zscaler
T-Mobile US, quotazioni in calo a New York
New York: calo per Synopsys
New York: in calo Linde
New York: in calo Take-Two Interactive Software
New York: calo per CrowdStrike Holdings
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto