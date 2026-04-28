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/ Si muove in ribasso Applied Materials a New York
Si muove in ribasso Applied Materials a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
28 aprile 2026 - 16.10
Si muove in perdita il
fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,27% sui valori precedenti.
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