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Si muove in ribasso Applied Materials a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Applied Materials a New York
Si muove in perdita il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,27% sui valori precedenti.
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