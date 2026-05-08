Milano 17:35
49.290 0,00%
Nasdaq 20:18
29.163 +2,10%
Dow Jones 20:18
49.647 +0,10%
Londra 17:35
10.233 -0,43%
Francoforte 17:35
24.339 -1,32%

Vola a New York Block

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Block
Rialzo per Block, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,03%.
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