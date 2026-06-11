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Vola a New York Insmed

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Insmed
Ottima performance per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che scambia in rialzo del 5,45%.
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