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Vola a New York Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York Goldman Sachs
Rialzo per la banca d'affari americana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.
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