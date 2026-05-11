Milano 16:17
49.508 +0,44%
Nasdaq 16:17
29.298 +0,22%
Dow Jones 16:17
49.608 0,00%
Londra 16:17
10.265 +0,32%
Francoforte 16:17
24.302 -0,15%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio

Giornata fiacca per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,26%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13.254,8, con il supporto più immediato individuato in area 12.974,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12.849,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```