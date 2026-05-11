Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'8/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 maggio
Giornata fiacca per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,26%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13.254,8, con il supporto più immediato individuato in area 12.974,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 12.849,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)