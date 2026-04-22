Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Chiusura negativa per l'indice svizzero, con un ribasso dell'1,13%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index). Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 13.329,2. Primo supporto visto a 13.036,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12.939,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)