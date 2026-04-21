Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile
Sottotono l'indice svizzero, che chiude la seduta con un calo dell'1,06%.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13.416,2, mentre il primo supporto è stimato a 13.162,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13.669,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)