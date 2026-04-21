Milano 10:44
48.390 +0,38%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 10:44
10.622 +0,12%
Francoforte 10:44
24.602 +0,75%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Sottotono l'indice svizzero, che chiude la seduta con un calo dell'1,06%.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13.416,2, mentre il primo supporto è stimato a 13.162,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13.669,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```