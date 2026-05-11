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Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 09.50
Ribasso per il
produttore di armamenti e componenti per automobili
, che presenta una flessione del 3,71%.
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