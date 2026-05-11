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Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Rheinmetall AG
Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta una flessione del 3,71%.
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