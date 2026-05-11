Male Atlassian sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso per la società di software australiana, che tratta in perdita del 5,37% sui valori precedenti.
L'andamento di Atlassian nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 90,75 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 84,29. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 81,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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