New York: giornata depressa per Atlassian

(Teleborsa) - Rosso per la società di software australiana , che sta segnando un calo del 3,65%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Atlassian rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Atlassian . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Atlassian evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 91,04 USD. Primo supporto a 85,93. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 83,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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