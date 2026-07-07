Milano 7-lug
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Nasdaq 7-lug
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Dow Jones 7-lug
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Londra 7-lug
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Francoforte 7-lug
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New York: su di giri Atlassian

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Atlassian
Rialzo per la società di software australiana, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,34%.
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