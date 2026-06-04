New York: in perdita Micron Technology
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di microchip, che esibisce una perdita secca del 6,53% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Micron Technology sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.027,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 981,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.072,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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