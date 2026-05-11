New York: amplia l'ascesa CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Brilla il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che passa di mano con un aumento del 7,89%.



Lo scenario su base settimanale di CF Industries Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di CF Industries Holdings si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 118,5 USD. Prima resistenza a 127,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 112,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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