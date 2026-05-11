New York: netto calo registrato da Trade Desk

(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie , che passa di mano in perdita del 9,53%.



Lo scenario su base settimanale di Trade Desk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Trade Desk . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Trade Desk evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,17 USD. Primo supporto a 20,23. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 19,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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