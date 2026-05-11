New York: netto calo registrato da Trade Desk
(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che passa di mano in perdita del 9,53%.
Lo scenario su base settimanale di Trade Desk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Trade Desk. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Trade Desk evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,17 USD. Primo supporto a 20,23. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 19,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```