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New York: in perdita Trade Desk

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Trade Desk
Si muove in perdita la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,42% sui valori precedenti.
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