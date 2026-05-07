A Wall Street si scatenano gli acquisti

Nuove prospettive di accordo in Medio Oriente

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA sostenuto dall'attesa di buone nuove dal Medio Oriente. Il Dow Jones termina in aumento dell'1,24%; sulla stessa linea, performance positiva per l' S&P-500 , che chiude la giornata in aumento dell'1,46% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2,08%); come pure, balza in alto l' S&P 100 (+1,78%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni industriali (+2,60%), informatica (+2,56%) e telecomunicazioni (+2,05%). Nel listino, i settori energia (-4,07%) e utilities (-1,45%) sono stati tra i più venduti.



Al top tra i giganti di Wall Street, Walt Disney (+7,54%), Nvidia (+5,68%), Honeywell International (+3,71%) e Sherwin Williams (+3,60%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Chevron , che ha terminato le contrattazioni a -3,88%.



Spicca la prestazione negativa di Salesforce , che scende del 3,10%.



Cisco Systems scende del 2,82%.



Contrazione moderata per IBM , che soffre un calo dell'1,44%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Advanced Micro Devices (+18,64%), ARM Holdings (+13,69%), Lam Research (+7,64%) e ASML Holding (+7,06%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Diamondback Energy , che ha terminato le contrattazioni a -5,37%.



Pessima performance per Verisk Analytics , che registra un ribasso del 5,30%.



Sessione nera per Workday , che lascia sul tappeto una perdita del 4,85%.



In perdita Thomson Reuters , che scende del 3,89%.

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