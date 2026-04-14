Walt Disney taglia 1.000 posti di lavoro: prima mossa del CEO Josh D'Amaro

(Teleborsa) - Walt Disney
avvia un nuovo piano di riorganizzazione interna con il taglio di circa 1.000 posti di lavoro, segnando la prima importante decisione del nuovo amministratore delegato Josh D'Amaro, succeduto a Bob Iger
lo scorso marzo.
I licenziamenti
interesseranno diverse divisioni del gruppo, ma colpiranno in modo particolare il settore marketing, attualmente in fase di ristrutturazione sotto la guida di Asad Ayaz, nominato chief marketing and brand officer a gennaio. L’obiettivo dichiarato è rendere l’azienda più snella, agile e orientata all’innovazione tecnologica.
La riduzione del personale
si inserisce in un processo più ampio di razionalizzazione dei costi: dal 2023, Disney ha già eliminato oltre 8.000 posizioni. Tuttavia, i nuovi tagli rappresentano solo una piccola parte rispetto ai circa 231.000 dipendenti complessivi registrati alla fine dell’anno fiscale 2025.
Il ridimensionamento riflette le difficoltà dell’intero settore dell’intrattenimento, ancora alle prese con la ripresa post-pandemia e con la necessità di migliorare la redditività delle piattaforme di streaming.