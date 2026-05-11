New York: sviluppi positivi per Insmed
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,86%.
Lo scenario su base settimanale di Insmed rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Insmed suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 100 USD con tetto rappresentato dall'area 109,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 94,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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