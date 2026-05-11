New York: sviluppi positivi per Insmed

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,86%.



Lo scenario su base settimanale di Insmed rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Insmed suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 100 USD con tetto rappresentato dall'area 109,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 94,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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