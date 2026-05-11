Perde MercadoLibre sul mercato di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il mercato online leader in America Latina , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,84% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di MercadoLibre rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di MercadoLibre mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.542,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.619,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.515,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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