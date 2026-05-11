Piazza Affari: andamento sostenuto per Cementir

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società cementiera , con una variazione percentuale del 2,03%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cementir , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del gruppo cementiero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 14,26 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14,73. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```