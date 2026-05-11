Piazza Affari: andamento sostenuto per Cementir
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società cementiera, con una variazione percentuale del 2,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cementir, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del gruppo cementiero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 14,26 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14,73. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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