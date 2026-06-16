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Piazza Affari: giornata depressa per Cementir

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Cementir
Si muove verso il basso la società cementiera, con una flessione del 2,31%.
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