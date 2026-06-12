Milano 13:12
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Dow Jones 11-giu
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Londra 13:12
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Francoforte 13:12
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Piazza Affari: mette il turbo Cementir

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: mette il turbo Cementir
Grande giornata per la società cementiera, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,01%.
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