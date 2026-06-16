Piazza Affari: movimento negativo per Cementir
(Teleborsa) - Sottotono la società cementiera, che passa di mano con un calo del 2,31%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cementir evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo cementiero rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Cementir è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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