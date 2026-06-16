Piazza Affari: movimento negativo per Cementir

(Teleborsa) - Sottotono la società cementiera , che passa di mano con un calo del 2,31%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cementir evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo cementiero rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Cementir è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,02 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```