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Piazza Affari: movimento negativo per Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Moncler
Ribasso composto e controllato per l'azienda nota per i piumini, che presenta una flessione del 3,16% sui valori precedenti.
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