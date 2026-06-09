Piazza Affari: scambi in positivo per Moncler

(Teleborsa) - Bene l' azienda nota per i piumini , con un rialzo dell'1,86%.



Lo scenario su base settimanale di Moncler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 56,37 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 54,69. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 58,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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