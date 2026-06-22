Piazza Affari: scambi negativi per Moncler

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda nota per i piumini , che presenta una flessione del 2,12% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Moncler rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 51,31 Euro con area di resistenza individuata a quota 52,43. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 50,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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