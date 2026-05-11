Milano 16:40
49.508 +0,44%
Nasdaq 16:40
29.250 +0,05%
Dow Jones 16:40
49.614 +0,01%
Londra 16:40
10.268 +0,34%
Francoforte 16:40
24.289 -0,20%

Piazza Affari: seduta molto difficile per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: seduta molto difficile per l'indice dei servizi di consumo italiano
Si abbattono le vendite sul comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata a 23.605,92 punti, in forte calo dell'1,85%.
Condividi
```