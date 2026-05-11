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Piazza Affari: seduta molto difficile per l'indice dei servizi di consumo italiano
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Indici settoriali
11 maggio 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sul
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che continua la giornata a 23.605,92 punti, in forte calo dell'1,85%.
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