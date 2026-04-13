Il Giappone guarda allo yen forte come leva anti-inflazione

(Teleborsa) - Il Giappone torna a riflettere sulle leve della politica monetaria per contrastare l’inflazione, in un contesto reso più complesso dalle tensioni internazionali e dall’aumento dei costi energetici. Tra le opzioni sul tavolo, prende spazio l’ipotesi di un rafforzamento dello yen, che potrebbe contribuire a ridurre il peso delle importazioni, in particolare quelle legate al petrolio, e quindi attenuare la pressione sui prezzi al consumo.



A riaccendere il dibattito è stato il ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, Ryosei Akazawa, che ha indicato come una valuta più forte possa rappresentare uno strumento utile per contenere l’inflazione, pur sottolineando la necessità di valutare attentamente gli effetti sull’economia nel suo complesso. Le sue dichiarazioni arrivano mentre la Banca del Giappone si avvicina a una decisione sui tassi di interesse, con i mercati che già scontano la possibilità di un intervento restrittivo nel breve termine.



Il tema si inserisce in un quadro più ampio, segnato dall’impatto del conflitto in Medio Oriente sui mercati energetici e dal rischio che l’economia globale possa entrare in una fase di crescita debole accompagnata da prezzi elevati. In questo scenario, le prossime mosse della banca centrale giapponese saranno cruciali per bilanciare stabilità dei prezzi e sostegno alla crescita.

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