Milano 11:12
47.857 -0,38%
Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:12
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Francoforte 11:12
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Fiducia economia Unione Europea in aprile

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Fiducia economia Unione Europea in aprile
Unione Europea, Fiducia economia in aprile pari a 93 punti, in calo rispetto al precedente 96,2 punti (la previsione era 95,2 punti).
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