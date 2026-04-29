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Fiducia economia Unione Europea in aprile
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29 aprile 2026 - 11.05
Unione Europea,
Fiducia economia in aprile pari a 93 punti
, in calo rispetto al precedente 96,2 punti (la previsione era 95,2 punti).
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