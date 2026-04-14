Francia, il Ministero delle Finanze taglia le stime di crescita 2026 e alza quelle di inflazione

(Teleborsa) - Il ministero delle Finanze
della Francia ha aggiornato le proprie previsioni economiche per il 2026, riducendo leggermente le stime di crescita e alzando quelle sull’inflazione alla luce delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente
.
La seconda economia dell'Eurozona è ora attesa crescere dello 0,9%, quest'anno, in calo rispetto alla precedente previsione dell’1%. Parallelamente, l’inflazione
media è stata rivista al rialzo all’1,9%, rispetto all’1,3% stimato in precedenza.
Le nuove stime riflettono l’impatto dell’incertezza internazionale e delle dinamiche energetiche, che continuano a influenzare i prezzi e le prospettive economiche dell’area europea.
Oggi, l'FMI ha tagliato le stime di crescita dell'economia mondiale
, a causa della crisi scoppiata in Medioriente e del razionamento dei prodotti energetici. Per la Francia prevede una crescita dello 0,9% nel 2026 e nel 2027.(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)