Francoforte: Redcare Pharmacy N.V in forte discesa
(Teleborsa) - Scende sul mercato Redcare Pharmacy N.V, che soffre con un calo del 4,15%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Redcare Pharmacy N.V. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 65,13 Euro. Primo supporto a 62,53. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 61,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```