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Francoforte: vendite diffuse su Muench Rueckvers

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: vendite diffuse su Muench Rueckvers
Ribasso scomposto per il riassicuratore tedesco, che esibisce una perdita secca del 3,97% sui valori precedenti.
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