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Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: vendite diffuse sull'EURO STOXX Oil & Gas
Si abbattono le vendite sul comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 561,51 punti, in forte calo dell'1,51%.
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