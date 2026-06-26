Milano 10:33
51.234 -1,06%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:33
10.481 -0,47%
Francoforte 10:33
24.794 -0,81%

Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Retail
Vendite diffuse sul comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 987,05 punti.
Condividi
```