Moncler, BlackRock ha una partecipazione del 5,087%

(Teleborsa) - BlackRock ha una partecipazione del 5,087% in Moncler , gruppo del lusso italiano quotato su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'8 maggio 2026. La quota è classificata come "indiretta gestione non discrezionale del risparmio". In precedenza, al 6 maggio 2026, la quota era del 4,983%, mentre al 17 novembre 2025 era del 5,135%.

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