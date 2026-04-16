MPS: UBS ha quota potenziale del 4,41%, BlackRock del 4,94%

(Teleborsa) - UBS Group ha una partecipazione potenziale pari al 4,410% in Banca Monte dei Paschi di Siena . È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 9 aprile. In particolare, l'1,257% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,461% è una partecipazione potenziale, il 2,613% e 0,078% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.



BlackRock , al 14 aprile (il giorno prima dell'assemblea), ha una partecipazione potenziale pari al 4,938% in Banca Monte dei Paschi di Siena. In particolare, il 4,766% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,166% è una partecipazione potenziale, lo 0,006% altre posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.

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