Saipem, BlackRock ha una partecipazione potenziale del 4,96%

(Teleborsa) - BlackRock ha una partecipazione potenziale del 4,961% in Saipem , società quotata a Milano attiva nei servizi di ingegneria e costruzione destinati principalmente ai settori dell'energia e delle infrastrutture industriali. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 16 aprile 2026.



In particolare, il 2,071% è riferibile a diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,151% è una partecipazione potenziale, l'1,739% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.

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