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Piazza Affari: andamento negativo per Moncler
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 09.35
Rosso per l'
azienda nota per i piumini
, che sta segnando un calo del 2,05%.
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