Milano 11:00
48.169 -0,01%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 11:00
10.616 +0,06%
Francoforte 11:00
24.094 +0,21%

Piazza Affari: andamento negativo per Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Moncler
Rosso per l'azienda nota per i piumini, che sta segnando un calo del 2,05%.
Condividi
```