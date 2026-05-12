New York: andamento rialzista per Merck

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società chimico-farmaceutica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.



La tendenza ad una settimana di Merck è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Merck mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 112 USD con area di resistenza individuata a quota 114,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 110,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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