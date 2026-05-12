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New York: andamento sostenuto per Merck

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Merck
Seduta positiva per la società chimico-farmaceutica, che avanza bene dell'1,91%.
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