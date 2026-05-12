New York: andamento sostenuto per Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Bene il produttore di attrezzature sanitarie , con un rialzo del 3,17%.



La tendenza ad una settimana di Intuitive Surgical è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del produttore di sistemi chirurgici robotici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 423,7 USD. Prima resistenza a 439,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 414,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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