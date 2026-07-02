Wall Street a due velocità: pesa andamento tecnologici

(Teleborsa) - Wall Street viaggia a due velocità al giro di boa, appesantita dal comparto tecnologico, che ha neutralizzato l'effetto positivo dei deboli dati occupazionali.



L'indice Dow Jones registra un progresso frazionale dello 0,45%, mentre si posiziona sotto la parità l' S&P-500 , che retrocede a 7.433 punti (-0,67%). Pesante il Nasdaq 100 (-2%). Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario (+1,97%), beni di consumo per l'ufficio (+1,82%) e utilities (+1,42%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica (-1,84%), telecomunicazioni (-1,62%) e beni di consumo secondari (-0,77%).



Il Dipartimento del Lavoro americano ha pubblicato oggi il Job Report, con un giorno di anticipo rispetto al consueto dato che domani Wall Street è chiusa per la festività dell'Indipendenza. Il report di giugno ha evidenziato una crescita degli occupati di 57mila unità, ben al di sotto delle previsioni che indicavano una crescita di 114 mila posti di lavoro e rafforza l'attesa per un nulla di fatto della Fed sui tassi nella riunione di luglio. Il Presidente Kevin Warsh, al forum di Sintra, ha confermato che i rischi di inflazione si sono allentati e che il FOMC non fornirà indicazioni prospettiche sui tassi di interesse (forward guidance), concentrando il suo impegno per la stabilità dei prezzi e per la piena autonomia della banca centrale USA.



Sul mercato americano scivolano ancora i titoli tecnologici, con Tesla che non si avvantaggia della crescita delle vendite, mentre un articolo di Bloomberg segnala che Meta starebbe vendendo la sua capacità di calcolo a società esterne per smobilizzare gli enormi investimenti effettuati sinora.

Tra i protagonisti del Dow Jones, fanno molto bene Apple (+4,63%), Johnson & Johnson (+2,93%), McDonald's (+2,77%) e Amgen (+2,76%).



Fra i più forti ribassi si segala Cisco Systems , che continua la seduta con -3,74%.



Sotto pressione Nvidia , con un forte ribasso del 2,14%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, MicroStrategy Incorporated (+7,48%), Netflix (+5,27%), Intuitive Surgical (+4,77%) e Apple (+4,63%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su KLA-Tencor , che ottiene -12,82%.



In perdita Lam Research , che scende del 10,39%.



Pesante Seagate Technology , che segna una discesa di ben -10,2 punti percentuali.



Seduta negativa per Marvell Technology , che scende del 10,19%.



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