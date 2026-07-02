New York: si muove a passi da gigante Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di attrezzature sanitarie , che tratta in rialzo del 4,83%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intuitive Surgical rispetto all'indice di riferimento.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dal produttore di sistemi chirurgici robotici restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 411,1 USD. La resistenza più immediata è stimata a 428. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 444,8, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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