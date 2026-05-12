New York: balza in avanti Amgen

(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amgen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 331,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 338,9. Il peggioramento della compagnia farmaceutica statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 327.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```