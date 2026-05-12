New York: balza in avanti Amgen
(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amgen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 331,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 338,9. Il peggioramento della compagnia farmaceutica statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 327.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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