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New York: scambi al rialzo per Amgen

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Amgen
Bene la società farmaceutica, con un rialzo del 2,10%.
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