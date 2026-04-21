New York: scambi negativi per Amgen

(Teleborsa) - Pressione sulla società farmaceutica , che tratta con una perdita del 2,25%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amgen , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la compagnia farmaceutica statunitense , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 338,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 348,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 334.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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