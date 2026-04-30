New York: scambi in positivo per Amgen
(Teleborsa) - Balza in avanti la società farmaceutica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amgen evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia farmaceutica statunitense rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Amgen, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 342,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 351,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 336,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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