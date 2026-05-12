New York: in bella mostra Insmed

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,67%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Insmed rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Insmed mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 105,5 USD con area di resistenza individuata a quota 112,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 101,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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