New York: performance negativa per Insmed

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che mostra un decremento del 2,33%.



Lo scenario su base settimanale di Insmed rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Insmed si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 140,1 USD. Prima resistenza a 142,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 139.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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